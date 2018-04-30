Марсель Десайи: "Смолов и Головин помогут сборной России превзойти себя на ЧМ-2018"

Чемпион мира француз Марсель Десайи отметил, что нападающий Федор Смолов и полузащитник Александр Головин – это те игроки, которые должны поднимать уровень сборной России. По его словам, они помогут команде превзойти себя в матчах чемпионата мира 2018 года.

– Для футболиста очень важно чувство уверенности, потому что нельзя сказать, что у вас нет хороших футболистов – они у вас есть, – цитирует ТАСС Десайи. – Если у них будет уверенность в себе, то они смогут добиться того, к чему стремятся. Это то, что происходило со сборными Дании и Греции (команды становились чемпионами Европы в 1992 и 2004 годах соответственно) – они как бы "встали на цыпочки", превзошли себя. Смолов и Головин – это два игрока, у которых есть свой стиль, которые должны поднимать уровень, чтобы привнести эту добавочную стоимость.

У вас есть командный дух. Но нужно, чтобы каждый игрок в отдельности выходил за рамки командной игры, чтобы появлялась эта добавочная стоимость, индивидуальность.

Очень важно, чтобы тренер (Станислав Черчесов) понял – да, вы играете на домашнем поле, вы получаете дополнительную уверенность, но при этом необходимо создать такое давление, чтобы показать качественную игру.



