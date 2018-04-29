Марсель Десайи: "Россия уже готова к приему чемпионата мира"

Чемпион мира 1998 года француз Марсель Десайи на открытии Парка чемпионата мира в Екатеринбурге отметил, что Россия готова принимать ЧМ-2018.

- Я вижу, что Россия уже готова к приему чемпионата мира по футболу, последний стадион в Самаре уже открыт. Я рад видеть эту энергетику. У России есть такая возможность развиваться благодаря футболу, встречам с командами, болельщиками - это здорово, - цитирует ТАСС Десайи.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. В Екатеринбурге пройдут четыре матча группового этапа: Египет - Уругвай (15 июня), Франция - Перу (21 июня), Япония - Сенегал (24 июня) и Мексика - Швеция (27 июня).