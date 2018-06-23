Марсель Десайи: "Приятно удивлен игрой сборной России"

Бывший капитан сборной Франции Марсель Десайи остался доволен организацией чемпионата мира-2018 в России. В субботу чемпион мира и Европы посетил Фестиваль болельщиков в Сочи.

- Чемпионат замечательно организован. Это успех и с точки зрения инфраструктуры, и с точки зрения того же Фестиваля болельщиков, который проходит в разных городах, - цитирует ТАСС Десайи. - Мы приятно удивлены тем, как команда России играет, как футболисты показали себя на этом чемпионате. Российские игроки прекрасно справляются. И мы особенно удивлены тем, с каким рвением играет команда, как она выходит на поле, что она на нем показывает, мы очень рады успехам России.

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