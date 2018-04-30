Марсель Десайи: "Не переживаю, что в Екатеринбурге во время ЧМ-2018 что-то может пойти не так"

Чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции Марсель Десайи остался впечатлен тем, что в Екатеринбурге много людей увлечены футболом. В понедельник, 30 апреля, бывший защитник провел мастер-класс среди волонтеров чемпионата мира-2018 на "Екатеринбург Арене", которая примет четыре игры турнира.

- Я немного времени провел в Екатеринбурге, не до конца успел ознакомиться с историей города, но я заметил, что здесь много людей увлечены футболом, - цитирует ТАСС Десайи. - У них очень высокая спортивная культура, положительная энергетика футбола. Поэтому я не переживаю, что здесь что-то может пойти не так. Уверен, все пройдет на высоком уровне.

По словам бывшего защитника, в Екатеринбург приедет большое число французских болельщиков, среди которых будут и знаменитости.

Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. На "Екатеринбург Арене" будут сыграны матчи Египет - Уругвай (15 июня), Франция - Перу (21 июня), Япония - Сенегал (24 июня) и Мексика - Швеция (27 июня).