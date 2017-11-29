Марсель Десайи: "Кержаков в любую секунду мог изменить ход матча, а сегодня в сборной России нет такой сильного индивидуальности"

Бывший капитан сборной Франции Марсель Десайи на Фестивале болельщиков чемпионата мира-2018 высказал мнение, что у тренера сборной России Станислава Черчесова достаточно мастерства, чтобы подбирать нужную тактику под каждого соперника. Француз подчеркнул, что первые матчи для россиян на домашнем ЧМ-2018 будут решающими.
– Вы уже сравнили сборные Франции свою и нынешнюю. А как вам сегодняшняя сборная России? Она сильнее той, что обыгрывала вас на Стад де Франс" в 99-м? И хотели бы вы увидеть финал Россия – Франция?
– Опять же, это другое поколение. Сегодня у вас нет такой сильного индивидуальности, какой был Александр Кержаков, который в любую секунду мог бы изменить ход матча, – то ли всерьез, то ли в шутку сказал Десайи. – Так что вам придется бороться коллективно. Ваш тренер должен подобрать нужную тактику под каждого соперника. Думаю, у него для этого достаточно мастерства. И, конечно, не помешает немного удачи. На жеребьевке в том числе. Первые матчи будут решающими. Франции в 98-м помогала поддержка болельщиков. Я помню, как нас вдохновили зрители с самого первого матча с ЮАР. (Филипп ПАПЕНКОВ)
Напомним, что 1 декабря в зале Государственного Кремлевского дворца пройдет жеребьевка чемпионата мира-2018. Начало – в 18.00 по московскому времени.
Послами Фестиваля болельщиков чемпионата мира-2018 стали Кержаков и Десайи
- Александр Кержаков
- Сборная России (футбол)
- Станислав Черчесов
- Сборная Франции (футбол)
- Марсель Десайи
Ment Ali
то ли переводчик был пьян, то ли...........))
17:43
Igrok Igorek
Это была шутка?
17:38
Нефилим
В этой статье нет фотографии, потому что Кержаков НЕ ПОПАЛ В КАДР.
17:36
Нефилим
Кержаков хотел бы принести пользу команде, но он НЕ ПОПАЛ В СОСТАВ))))
17:35