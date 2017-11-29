Марсель Десайи: "Если убрать из сборной Франции-1998 Зидана, то нынешняя сборная, возможно, сильнее той"

Бывший капитан сборной Франции Марсель Десайи на Фестивале болельщиков чемпионата мира-2018 выразил радость в связи с приездом в Россию.

– Рад в очередной раз побывать в России, – сказал Десайи. – Здорово, что помимо самого футбола организаторы не забывают о развлекательной части. Это важно для семей. Это должен быть праздник для всех!

Поколение французов, победившее в 98-м, часто называют лучшим в истории страны, но если убрать из той команды Зидана, то нынешняя сборная, возможно, даже сильнее. У этой команды большой потенциал. Нужна удача. Желаю Дидье Дешаму, чтобы она ему сопутствовала. Опыт у команды уже есть – на чемпионате Европы она прошла далеко.

Моя родная Гана не попала в финальную часть. Это моя душевная рана. Но другие африканские сборные способны удивить. И Нигерия, обладающая сильным составом, и арабские страны – Тунис, Египет. Возможно, настал момент, когда сборная из Африки наконец-то дойдет до полуфинала. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Напомним, что 1 декабря в зале Государственного Кремлевского дворца пройдет жеребьевка чемпионата мира-2018. Начало – в 18.00 по московскому времени.