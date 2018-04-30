Марсель Десайи: "Думаю, что всей сборной России нужно будет уделять Салаху особое внимание"

Чемпион мира француз Марсель Десайи отметил,Чемпион мира француз Марсель Десайи отметил, что нападающий сборной Египта Мохамед Салах в национальной команде показывает менее продуктивную игру, чем в "Ливерпуле".

Команда Египта будет соперником сборной России на групповом этапе чемпионата мира 2018 года.

- Думаю, что всей сборной России нужно будет уделять Салаху особое внимание, но и не забывать играть, - цитирует ТАСС Десайи. - По статистике, в матчах международного уровня он показывает себя менее продуктивным по сравнению с тем, что он делает в составе "Ливерпуля".

У Уругвая ведь тоже есть Луис Суарес, поэтому группа сложная. Динамику, которую покажет сборная России в ходе первого матча (против Саудовской Аравии), определит дальнейший исход.