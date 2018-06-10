Марсель Десайи: "А ведь многие сомневались, когда чемпионат мира доверили России"

Чемпион мира-98 в составе сборной Франции Марсель Десайи оценил шансы сборной России на выход из группы на домашнем чемпионате мира. Сегодня, 10 июня, экс-защитник "трехцветных" в качестве посла ФИФА вынес трофей предстоящего турнира на сцену фан-зоны около МГУ.

– Фан-зона – это важная часть чемпионата, здесь собираются фанаты со всего мира, общаются, объединяются. Здесь шикарная атмосфера. Многие ведь сомневались, когда чемпионат мира доверили России. Многие относились к ней с опаской, не знали ее. Но уже сейчас видно, насколько эта страна гостеприимна и готова к празднику. Мы счасливы, что турнир пройдет здесь.

– Кто по-вашему фаворит турнира?

– Все как обычно. Немцы действующие чемпионы, бразильцы показывают отличный футбол. Моя любимая Франция дошла до финала на Евро. У Аргентины есть Месси. Хорватия, Бельгия, Колумбия тоже способны на сюрпризы.

– А сборная России?

– Знаю, что в последних матчах она сыграла не очень зрелищно и не совсем удачно. Я жду матча открытия. Ничего не имею против Саудовской Аравии, но болеть буду за Россию. Пусть она победит, чтобы настроение в стране было максимально позитивное, чтобы команда почувствовала себя увереннее. Ведь потом ей предстоит остановить Салаха, если он восстановится. Пусть Россия докажет, что достойна плей-офф. А дальше все может быть. Главное быть командой. Порой этого достаточно, чтобы пройти очень далеко. Греция в 2004-м это доказала. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи мирового первенства пройдут на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Ростове, Казани, Волгограде, Саранске, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде и Екатеринбурге.

Помимо матча с аравийцами (14 июня, Москва, "Лужники"), команда под руководством Станислава Черчесова в группе A сыграет с Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара Арена).

Десайи: "Все мы сомневались, когда чемпионат мира доверили России. Но сейчас мы счастливы!" pic.twitter.com/ZfJsKicHQx – Филипп Папенков (@PippoGranato) 10 июня 2018 г.

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Сборная России на чемпионате мира по футболу //

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