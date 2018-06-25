Марроканские фанаты в Калининграде скандируют оскорбления в адрес ФИФА

Сразу после стартового свистка в матче Испания - Марокко фанаты африканской сборной, которых на стадионе в Калининграде подавляющее большинство, стали скандировать оскорбления в адрес ФИФА: "ФИФА, ФИФА, vaffanculo!"

Таким образом они протестуют против несправедливого, по их мнению, судейства в матче против Португалии. В частности, после игры тренер марокканцев Эрве Ренар намекал, что арбитр не усмотрел фол в действиях Пепе, когда забивал Криштиану Роналду, а также не назначил несколько штрафных и пенальти в ворота португальцев. Сборная Марокко досрочно лишилась шансов на выход в плей-офф. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Недавно ФИФА отдала право провести чемпионат мира-2026 совместной заявке США, Канады и Мексики, вторым претендентом было Марокко.

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