Марокко - Иран: Буссуфа и Азмун сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы Марокко и Ирана на матч группового турнира чемпионата мира-2018. С первых минут в составе иранцев появится форвард "Рубина" Сердар Азмун. За Марокко в "старте" выйдет бывший хавбек "Анжи" и "Локомотива" Мубарак Буссуфа.
Марокко: Мунир - Амрабат, Бенатиа, Саисс, Хакими - Эль-Ахмади, Буссуфа - Харит, Беланда, Зиех - Эль-Кааби
Иран: Бейранванд - Хаджисафи, Чешми, Пуралиганжи, Резаян - Шоджаеи, Эбрахими, Амири - Ансарифард, Джаханбахш, Азмун.
Мароко - Иран, чемпионат мира по футболу, 15 июня, онлайн-трансляция матча - начало в 18.00 (время московское)