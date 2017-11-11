Марокко - 25-й участник чемпионата мира-2018

Сборная Марокко вышла в финальную стадию чемпионата мира-2018. В матче отборочного турнира марокканцы на выезде переиграли Кот-д'Ивуар со счетом 2:0 и стали победителями группы C.
Таким образом, марокканцы стали 25-м участником финальной стадии чемпионата мира и третьим – от Африки. Ранее на ЧМ-2018 попали: Россия (хозяйка), Англия, Бельгия, Бразилия, Германия, Иран, Испания, Корея, Мексика, Саудовская Аравия, Япония, Нигерия, Коста-Рика, Польша, Египет, Исландия, Сербия, Португалия, Франция, Уругвай, Аргентина, Колумбия, Панама и Сенегал.
Последний раз сборная Марокко выходила на чемпионат мира в 1998 году.
- Сборная России (футбол)
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- Сборная Марокко
- Сборная Саудовской Аравии
- Сборная Уругвая (футбол)
- Сборная Колумбии (футбол)
- Сборная Панамы
- сборная Сенегала