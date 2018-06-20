Марокканец Амрабат заявил, что судья матча Марокко – Португалия попросил у Роналду футболку

Полузащитник сборной Марокко Нордин Амрабат заявил, что судья матча Марокко - Португалия Марк Гейгер попросил у нападающего Криштиану Роналду футболку. Напомним, встреча второго тура группы В чемпионата мира завершилась минимальной победой португальцев.

- Он (Гейгер. – Прим. "СЭ") был впечатлен Криштиану Роналду, и я слышал от Пепе (защитник Португалии. – Прим. "СЭ"), что Гейгер попросил у Роналду футболку в первой половине матча, - приводит The Mirror слова Амрабата.

Напомним, после этого поражения марокканцы лишились шансов на выход в плей-офф.

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