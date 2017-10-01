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00:33 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Марлос, вызванный в сборную Украины, пообещал подучить русский и украинский язык

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Полузащитник "Шахтера" Марлос подчеркнул, что еще недостаточно хорошо владеет языками, чтобы дать интервью. Хавбек на днях получил паспорт гражданина Украины и был вызван в сборную на матчи отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Косово и Хорватии.

-  Сразу хочу извиниться. Мог бы постараться дать интервью на русском языке, но нужно немного больше времени, чтобы разговаривать свободно, - цитирует "Террикон" Марлоса. - Одновременно учу украинский язык. Чрезвычайно рад тому, что стал гражданином Украины и получил вызов в национальную сборную. Меня переполняют эмоции.

Дополнительная информация

http://terrikon.com/posts/285069

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КОММЕНТАРИИ (1)
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sprut73

он наверное не в курсе что его в сторону отправят если будет давать интервью на русском

00:48