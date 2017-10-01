Марлос, вызванный в сборную Украины, пообещал подучить русский и украинский язык

Полузащитник "Шахтера" Марлос подчеркнул, что еще недостаточно хорошо владеет языками, чтобы дать интервью. Хавбек на днях получил паспорт гражданина Украины и был вызван в сборную на матчи отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Косово и Хорватии.

- Сразу хочу извиниться. Мог бы постараться дать интервью на русском языке, но нужно немного больше времени, чтобы разговаривать свободно, - цитирует "Террикон" Марлоса. - Одновременно учу украинский язык. Чрезвычайно рад тому, что стал гражданином Украины и получил вызов в национальную сборную. Меня переполняют эмоции.