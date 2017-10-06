Марлос - в запасе Украины на матч с Косово

Стали известны составы сборных Косова и Украины на матч отборочного турнира ЧМ-2018. Хавбек Марлос, получивший на днях украинское гражданство, остался в запасе команды.

Полностью заявки команд выглядят следующим образом:

Косово: Уйкани - Войвода, Ррахмани, Яшаника, Пакярада - Мусолли, Криэциу - Рашица, Халими, Целина - Мурики.

Запасные - Бекай, Хаджини, Л. Кастрати, Пниши, Алити, Ф. Кастрати, Рашани, Даллку, Нухиу.

Украина: Пятов, Караваев, Хачериди, Ордец, Матвиенко - Ротань, Сидорчук - Ярмоленко, Гармаш, Коноплянка - Кравец.

Запасные - Лунин, Коваль, Пердута, Кучер, Степаненко, Малиновский, Марлос, Луканчук, Буяльский, Беседин, Шепелев, Соболь.

Матч Косово - Украина начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.