Марлос - в "старте" сборной Украины на матч против Хорватии

Стал известен стартовый состав сборной Украины на заключительный матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Хорватии. В "основе" выйдет Марлос, получивший в конце сентября украинское гражданство.
Украина: Пятов, Караваев, Ракицкий, Хачериди, Матвиенко, Степаненко, Ротань, Гармаш, Коноплянка, Марлос, Ярмоленко.
Матч Украина - Хорватия начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.
Наш склад!#МиЗбірна #UKRCRO #УкраїнаХорватія pic.twitter.com/r4dGED1xf5– ФФУ/FFU (@FFUKRAINE) 9 октября 2017 г.