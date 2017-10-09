Марлос - в "старте" сборной Украины на матч против Хорватии

Стал известен стартовый состав сборной Украины на заключительный матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Хорватии. В "основе" выйдет Марлос, получивший в конце сентября украинское гражданство.

Украина: Пятов, Караваев, Ракицкий, Хачериди, Матвиенко, Степаненко, Ротань, Гармаш, Коноплянка, Марлос, Ярмоленко.