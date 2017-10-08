Марлос: "Футболку заберу домой. Форма у сборной Украины очень красивая"

Полузащитник сборной Украины Марлос остался доволен дебютом в национальной команде. Уроженец Бразилии недавно получил украинское гражданство и вышел на замену в матче отборочного турнира ЧМ-2018 против Косова (2:0).
- Команда выиграла – это самое главное, - цитирует zbirna.com Марлоса. - Конечно, мне нужно еще время, чтобы адаптироваться к игре коллектива, я ведь только неделю здесь нахожусь.
– С партнерами было сложно найти общий язык?
– Нет, с этим проблем не было. Сыграться, конечно, нужно, но футболистов Шахтера я хорошо знаю, а с такими техничными игроками, как Ярмоленко, Коноплянка, Гармаш не сложно быстро найти взаимопонимание на поле. Со мной на фланге действовал Караваев – он очень много бегал, создавал пространство. Сборная Украины – хорошая команда, и я очень рад, что здесь оказался.
– Футболку с первой игры оставили на память?
– Да, заберу ее домой. Форма у сборной Украины очень красивая.
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http://zbirna.com/2017/10/08/marlos-shevchenko-skazal-nado-sdelat-gol/