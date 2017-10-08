Марлос: "Футболку заберу домой. Форма у сборной Украины очень красивая"

Полузащитник сборной Украины Марлос остался доволен дебютом в национальной команде. Уроженец Бразилии недавно получил украинское гражданство и вышел на замену в матче отборочного турнира ЧМ-2018 против Косова (2:0).

- Команда выиграла – это самое главное, - цитирует zbirna.com Марлоса. - Конечно, мне нужно еще время, чтобы адаптироваться к игре коллектива, я ведь только неделю здесь нахожусь.

– С партнерами было сложно найти общий язык?

– Нет, с этим проблем не было. Сыграться, конечно, нужно, но футболистов Шахтера я хорошо знаю, а с такими техничными игроками, как Ярмоленко, Коноплянка, Гармаш не сложно быстро найти взаимопонимание на поле. Со мной на фланге действовал Караваев – он очень много бегал, создавал пространство. Сборная Украины – хорошая команда, и я очень рад, что здесь оказался.

– Футболку с первой игры оставили на память?

– Да, заберу ее домой. Форма у сборной Украины очень красивая.