Маркус Рэшфорд: "Я не был должен сборной Англии за ошибку в игре со Словакией"

Нападающий сборной Англии Маркус Рэшфорд подчеркнул, что не чувствовал долга перед национальной командой после ошибки в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Словакии (2:1). На 3-й минуте он стал виновником гола словаков, после чего исправился, отдав голевой пас и забив победный мяч.

- Я не чувствовал, что должен сборной, - цитирует ESPN Рэшфорда. - Я хочу помогать команде в любом случае, забивая голы или делая передачи. Это футбол, в нем бывают свои взлеты и падения. Вся команда правильно отреагировала на пропущенный гол.