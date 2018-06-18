Маркус Крамер: "Немецким болельщикам очень нравится в России"

Немецкий тренер сборной России Маркус Крамер следит за чемпионатом мира по футболу, который проходит в России. В то же время специалист заявил, что намерен посетить одну из игр главного турнира четырехлетия.

– Мне нравится футбол, и я слежу за ходом чемпионата мира, – сказал порталу TeamRussia.pro немец . – Надеюсь посетить какой-нибудь матч. Сбор лыжной команды в Эстонии завершается 29-го числа. После этого буду некоторое время в Москве. Тем более, что 1 июля Александр Легков устраивает вечеринку по случаю окончания своей спортивной карьеры.

Пока же смотрю футбол по телевидению. Немецкие каналы целыми днями ведут репортажи из разных городов России, а также с базы ЦСКА в Ватутинках, которую использует сборная Германии. Настрой исключительно позитивный. Из интервью болельщиков ясно, что все очень довольны. Некоторые удивлены отличной организацией. Нет абсолютно никаких претензий. Группа молодых людей из Мюнхена, например, рассказала, что получила паспорта болельщиков буквально за десять минут.

– Вместе с тем вы, наверняка, разочарованы поражением от Мексики?

– Конечно. В Германии его вообще восприняли как катастрофу. Все-таки действующие чемпионы мира.

– Одно поражение в группе – это еще далеко не конец.

– Вот и я так думаю. Обыграем Швецию с Кореей – и пойдем дальше. Но для СМИ произошло нечто ужасное. Трудно смириться с тем, что сборная, которая приучила всех побеждать, вдруг проиграла Мексике. А Россия, между прочим, на старте здорово выступила. Не ожидал. Перед чемпионатом мира в товарищеских матчах команда выглядела неважно.

– Посещали матчи в 2006 году, когда мировое первенство проводилось в Германии?

– Побывал на трех играх, в том числе полуфинале Германия – Италия в Дортмунде. Это недалеко от того места, где я живу. Был полный стадион. Обстановка понравилась, результат – нет. Германия пропустила два гола в самом конце дополнительного времени и в финал тогда не прошла.

– В чем, на ваш взгляд, значение ЧМ-2018 для России?

– Важно продемонстрировать остальному миру, что Россия способна прекрасно проводить такие грандиозные соревнования, как чемпионат мира, что люди в стране дружелюбны и открыты для общения, а Москва, Санкт-Петербург, Казань и другие города стоят того, чтобы их посетить.