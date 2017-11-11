Маркус Берг: "Итальянцы пытались спровоцировать меня на удаление"

Нападающий сборной Швеции Маркус Берг после первого стыкового матча чемпионата мира-2018 против Италии (1:0) отметил, что команды провели сложную игру. По его словам, соперники провоцировали его на вторую желтую карточку во второй половине.

- Это была сложная игра. Как мы и ожидали, соперник вышел с тремя крупными центральными защитникам, - приводит Football Italia слова Берга. - Я получил желтую карточку через 15 секунд, поэтому пришлось изменить свою игру. Итальянцы пытались меня спровоцировать на еще одно предупреждение во втором тайме, но судья не реагировал на это.

Не думаю, что нас можно назвать фаворитами. В Милане должны показать свой футбол. Хорошо проанализируем первый матч. Но мы знаем, что нужно делать.