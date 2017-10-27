Маркус Берг: "Италия - фаворит, но Швеция готова сотворить историю"

Нападающий "Аль-Айна" и сборной Швеции Маркус Берг в преддверии стыковых матчей за право выступить на чемпионате мира-2018 против Италии выразил надежду, что национальная команда Швеции даст повод болельщикам гордиться своей сборной. Форвард также добавил, что итальянцы - фавориты в этом противостоянии.

– Италия – фаворит, но у нас очень сплоченная команда, – цитирует пресс-служба ФИФА Берга. – Мы верим, что сумеем пробиться на чемпионат мира. Если нам это удастся, сбудется наша мечта.

Я и другие футболисты сборной до сих пор думаем и говорим о ЧМ-1994, где наша команда заняла третье место. Надеюсь, что мы снова дадим повод Швеции гордиться своей сборной, а ее достижения станут достоянием нашей футбольной истории.

Напомним, что первый матч Швеция - Италия состоится 10 ноября, ответный - 13 ноября.