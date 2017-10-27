Маркус Берг: "Италия - фаворит, но Швеция готова сотворить историю"

Нападающий "Аль-Айна" и сборной Швеции Маркус Берг в преддверии стыковых матчей за право выступить на чемпионате мира-2018 против Италии выразил надежду, что национальная команда Швеции даст повод болельщикам гордиться своей сборной. Форвард также добавил, что итальянцы - фавориты в этом противостоянии.
– Италия – фаворит, но у нас очень сплоченная команда, – цитирует пресс-служба ФИФА Берга. – Мы верим, что сумеем пробиться на чемпионат мира. Если нам это удастся, сбудется наша мечта.
Я и другие футболисты сборной до сих пор думаем и говорим о ЧМ-1994, где наша команда заняла третье место. Надеюсь, что мы снова дадим повод Швеции гордиться своей сборной, а ее достижения станут достоянием нашей футбольной истории.
Напомним, что первый матч Швеция - Италия состоится 10 ноября, ответный - 13 ноября.
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http://ru.fifa.com/worldcup/news/y=2017/m=10/news=%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%81-%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3-%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D1%8B-%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B-