Маркос Уренья: "Зениту" нужен был такой стадион, ведь это сильнейшая команда в России"

Нападающий сборной Коста-Рики Маркос Уренья рассказал о своих впечатлениях о матче чемпионата мира с Бразилией (0:2) и вспомнил о выступлении в чемпионате России. Уренья выступал за "Кубань" в 2011-2014 гг.

- Нас остается смотреть вперед, в будущее. Что еще делать-то? - сказал Уренья.

- Что думаете о падении Неймара?

- Судья не прав, это не фейр-плей. Надо играть в футбол, а не падать. Система ВАР - это хорошо, иначе бы пенальти не отменили.

- С какими впечатлениями вернулись в Россию?

- Я очень рад вернуться сюда. Это первая страна, в которой я побывал после Коста-Рики. Мне было 20 лет, было тяжело. Много раз был в Петербурге, играл с "Зенитом", потом приезжал как турист. Моя жена очень любит Санкт-Петербург, думаю, это лучший город в России.

- Помните старый стадион "Зенита"?

- "Петровский", помню. Но эта арена просто сумасшедшая. "Зениту" нужен был такой стадион, им нужно возвращаться в Лигу чемпионов. "Зенит" - сильнейшая команда, которая была в России, когда я играл здесь. Когда я играл в "Кубани", были некоторые сложности с руководством, но, думаю, я выступал в самое лучшее время краснодарского клуба. Мы попали в Лигу Европы, Петреску - очень хороший тренер. Знаю, что сейчас клуб исчез.

- Как развивается ваша карьера?

- Сейчас я играю в МЛС, мне там нравится. В Америке футбол сильнее, чем в Скандинавии. (Игорь НОВИКОВ)

Сборная Коста-Рики выступает в группе Е. Ей предстоит встретиться с командой Швейцарии (27 июня, Нижний Новгород).

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