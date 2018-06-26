23:17 26 июня | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Маркос Рохо: "Я говорил ребятам, что забью Нигерии"


Защитник сборной Аргентины Маркос Рохо, забивший победный гол в ворота Нигерии (2:1) в 3-м матче группового этапа чемпионата мира, был уверен, что сумеет отличиться.

- Нам было это нужно. Сегодня начинается чемпионате мира для нас, - сказал Рохо. - Я говорил ребятам, что забью гол.

После игры с Хорватией, мы объединились как никогда раньше. Этот гол для моей семьи и для этой команды, которая этого заслуживает. Вперед, Аргентина! 

Сборная Аргентина обыграла Нигерию и вышла в 1/8 финала чемпионата мира, где сыграет против Франции

Нигерия - Аргентина

 

Дополнительная информация

https://twitter.com/Argentina/status/1011700417984679937

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