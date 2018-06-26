Маркос Рохо: "Я говорил ребятам, что забью Нигерии"

Защитник сборной Аргентины Маркос Рохо, забивший победный гол в ворота Нигерии (2:1) в 3-м матче группового этапа чемпионата мира, был уверен, что сумеет отличиться.

- Нам было это нужно. Сегодня начинается чемпионате мира для нас, - сказал Рохо. - Я говорил ребятам, что забью гол.



После игры с Хорватией, мы объединились как никогда раньше. Этот гол для моей семьи и для этой команды, которая этого заслуживает. Вперед, Аргентина!



Сборная Аргентина обыграла Нигерию и вышла в 1/8 финала чемпионата мира, где сыграет против Франции.