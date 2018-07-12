Марко ван Бастен: "То, как сыграла сборная России на ЧМ-2018, хорошо для развития футбола в стране"

Член группы технического анализа ФИФА, бывший игрок сборной Нидерландов Марко ван Бастен заявил, что результат национальной команды России на ЧМ-2018 поможет развитию футбола в стране. Россияне дошли до 1/4 финала турнира, где уступили Хорватии (1:1, по пен. 4:3).

- Что касается сборной России, до турнира она не производила хорошего впечатления, но то как они играли, это хорошо для развития футбола в России, - цитирует "Р-Спорт" ван Бастена. - Матч с Саудовской Аравией был хороший, в матче с Египтом где-то помог автогол, но затем они вышли из группы, грамотно сыграли в обороне и выстояли против испанцев. Им просто потом не повезло в матче с Хорватией, команды были очень близки по уровню. Думаю, они могут быть довольны, что проиграли только финалисту чемпионата мира. Я думаю, что Россия организовала великолепный турнир. Стадионы все очень красивые, поля фантастического качества, зрители устроили аншлаги. Никаких проблем не было до данного момента.

Напомним, на чемпионате мира осталось провести всего две встречи: матч за 3-е место между Бельгией и Англией пройдет 14 июля в Санкт-Петербурге, а финал Франция – Хорватия состоится 15 июля в Москве.

Бельгия - Англия: чемпионат мира по футболу, 14 июля 2018, онлайн-трансляция матча за 3-е место - начало в 17.00 (время московское)

Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, онлайн-трансляция финального матча - начало в 18.00 (время московское)