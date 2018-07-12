Марко ван Бастен: "Финал ЧМ – всегда что-то особенное, нас ждет интересный матч"

Член группы технического анализа ФИФА Марко ван Бастен заявил, что финал чемпионата мира-2018 между сборными Франции и Хорватии получится очень интересным. Решающая игра ЧМ-2018 пройдет 15 июля в Москве на стадионе "Лужники".

- Как мне кажется, финал будет очень хороший. У Хорватии много сильных игроков с большим опытом выступления на высоком уровне, - приводит "Р-Спорт" слова ван Бастена. - Но я бы хотел отметить их бойцовский характер, который они продемонстрировали в ряде матчей. Плюс у них есть такой игрок как Лука Модрич, который может решить исход встречи. Все мы знаем привычных фаворитов чемпионата мира, но когда такая страна как Хорватия претендует на титул, это что-то особенное. У Франции много прекрасных игроков, они уверенно добрались до финала, но финальный матч это всегда что-то очень особенное, думаю, нас ждет интересный матч.

Напомним, что для Хорватии это первый финал ЧМ в истории, французы же добираются до решаюшего матча в третий раз за последние 20 лет.

Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, онлайн-трансляция финального матча - начало в 18.00 (время московское)