Марко Трабукки: "Фернандес - один из лучших футболистов этого чемпионата мира"

Футбольный агент Марко Трабукки в эфире онлайн-проекта "СЭ" "Чемпионат мира-2018" высказал мнение об уровне исполнительского мастерства футболистов сборной России. По его мнению, Мариу Фернандес входит в число лучших футболистов чемпионата мира-2018.

– Дзюба игрой в атаке на этом ЧМ заслужил восторженные оценки.

– Мне кажется, почти все футболисты сборной сейчас заслуживают приглашения из хорошего европейского клуба – кто-то больше, кто-то меньше. Но мы говорим о мировом уровне. И то, что показал Дзюба за эти 3-4 матча – хорошо, но недостаточно. То, что показал Головин за последний год и за 3 матча на ЧМ – более чем достаточно, чтобы называть его игроком европейского уровня. То, что показал Зобнин в последние 2 года и на этом ЧМ – более чем достаточно. То же по Мариу Фернандесу. Мне кажется, он пока вообще один из лучших на этом чемпионате мира. (Сергей ЕГОРОВ)

Сборная России на ЧМ-2018 дошла до четвертьфинала, где встретится с Хорватией. Игра состоится 7 июля в Сочи.

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское) //

Сборная России на чемпионате мира по футболу //

Чемпионат мира по футболу-2018: сетка и пары плей-офф - здесь, календарь матчей и расписание по командам, датам и городам - здесь