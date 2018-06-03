08:22 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Марко Ройс: "После перерыва мы перестали играть в футбол"


Полузащитник сборной Германии Марко Ройс прокомментировал поражение команды в товарищеском матче со сборной Австрии (1:2).

 - Мы сыграли очень хорошо в первом тайме, но после перерыва мы перестали играть футбол, - цитирует футболиста официальная группа сборной Германии Вконтакте. - Сегодняшний матч показал, что нам предстоит еще много работы. Для меня было важно вернуться на поле после долгого перерыва и надеть форму сборной Германии.

В составе немецкой команды весь матч отыграл вратарь Мануэль Нойер. Он впервые появился на поле с сентября 2017 года.

Сборная Германии является участником чемпионата мира-2018. Команда в групповом турнире сыграет с командами Мексики, Швеции и Кореи.

Все о чемпионате мира по футболу-2018

Дополнительная информация

https://vk.com/dfb_team?w=wall-3947188_221640

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!