Марко Ройс: "Немцы сделали первый шаг в верном направлении и смотрим в будущее"

Форвард сборной Германии Марко Ройс считает, что его команда может еще прибавить. В субботу, 23 июня, немцы со счетом 2:1 победили шведов во втором туре чемпионата мира, забив решающий мяч в добавленное время.

- Шведы, в конце концов, тоже очень плотно играли в обороне. Надо просто набираться терпения, стараться минимизировать неправильные пасы, ускоряться в нужный момент, чтобы замкнуть передачу, - цитирует "Р-Спорт" Ройса. - Конечно, у нас еще есть потенциал, чтобы все еще улучшить. Но я думаю, что мы сделали первый шаг в верном направлении и смотрим в будущее.

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Сборная России на чемпионате мира по футболу