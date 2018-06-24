Марко Ройс: "Думаю, в Германии есть люди, которые хотели бы видеть наш вылет на стадии группового этапа"

Форвард сборной Германии Марко Ройс заявил, что в его стране не все желали национальной сборной успеха в матче со Швецией во втором туре чемпионата мира. Немцы выиграли со счетом 2:1, забив решающий гол в добавленное время.



- Мне кажется, в Германии были такие люди, которые хотели бы видеть наше поражение уже на групповой стадии, - цитирует ТАСС Ройса. - Однако сегодня у нас были прекрасные голевые моменты, которые не получалось замкнуть, но сейчас уже все равно и на это, и на то, что говорят люди. Мы должны были победить, мы это сделали.

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