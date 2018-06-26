Марко Асенсио: "Сейчас Де Хеа очень спокоен, хочет показать свой высокий уровень"

Нападающий сборной Испании Марко Асенсио отметил, что вратарь команды Давид де Хеа спокоен, несмотря на пропущенные в предыдущих матчах голы. По его словам, голкипер еще покажет себя в следующих играх чемпионата мира по футболу.

1 июля сборная Испании встретится с командой России в 1/8 финала на московском стадионе "Лужники".

- Я вижу его достаточно спокойным. Вчера он мало что мог делать, - цитирует ТАСС Асенсио. - Сейчас он очень спокоен, хочет показать свой высокий уровень, и я уверен, что он это сделает.

Мы переживаем странную ситуацию (из-за ухода главного тренера Хулена Лопетеги), никто этого не ждал. Но мы выходим из ситуации неплохо, мы говорим друг с другом, мы должны быть едины, для нас важно выступить хорошо, мы должны грести в одной лодке.

Испания – Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 17.00 (время московское)

Как попасть на чемпионат мира по футболу //

Все о чемпионате мира-2018 по футболу //

Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей: что, где и когда смотреть на ТВ