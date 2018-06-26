Марко Асенсио: "Россия - опасная команда. В ней талантливые и качественные игроки"

Нападающий сборной Испании Марко Асенсио в преддверии матча 1/8 финала чемпионата мира против команды России отметил, что необходимо со всей ответственностью подойти к предстоящей встречи. По его словам, сборная - хозяйка турнира является опасным соперником с талантливыми игроками в составе.

- Сборная России - хозяйка чемпионата, в ее составе хорошие игроки, которые провели две очень хорошие игры, прекрасно атаковали, - цитирует ТАСС Асенсио. - Мы должны быть готовы к этой игре, это опасная команда, талантливые, качественные игроки.

Мы должны выйти с победным настроем и сохранить его до финала. Этот чемпионат особенный, это особые соревнования, все матчи требуют максимальной самоотдачи. Нужно следить за мельчайшими деталями.

Испания – Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 17.00 (время московское)

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