Маркин надеется, что у российских болельщиков хватит разума не делать глупости в 2018 году

Председатель комитета по безопасности и работе с болельщиками РФС Владимир Маркин отметил, что удовлетворен поведением болельщиков в этом году. Также он выразил надежду, что во время чемпионата мира серьезных проблем с местными и приезжими фанатами не будет.

– Судя по тому, что в этом году не было ни одного серьезного инцидента, связанного с травмами, увечьями и поведением болельщиков, я считаю, год прошел прилично, – цитирует ТАСС Маркина. – Трудно прогнозировать, чего ожидать от наших и приезжих болельщиков в следующем году: мы не можем следить за тенденциями зарубежных фанатов, но от своих ждем, что разум возобладает. В связи с тем, сколько сюжетов и кино вышло в этом году, надеемся, что у них хватит разума в грядущем году не совершать глупости, очень вредные не только для них, но и для страны. Ждем настоящего футбольного праздника, я на это надеюсь и верю в болельщиков.