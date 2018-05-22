Марк Бартра пожелал удачи сборной Испании

Защитник "Бетиса" Марк Бартра признался, что был разочарован непопаданием в заявку сборной Испании на чемпионат мира-2018. 27-летний испанец не попал в список из 23-х игроков.

"Спасибо за добрые сообщения в трудный для меня день. Удачи моим товарищам по команде", – написал Бартра в Твиттере.

Gracias a todos por tantos mensajes y muestras de cariño en un día difícil para mi. Mucha suerte compañeros pic.twitter.com/qwhc4GzuLI – Marc Bartra (@MarcBartra) 21 мая 2018 г.

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