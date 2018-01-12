Мария Захарова: "Перед ЧМ-2018 призываем иностранных болельщиков не поддаваться пропаганде"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала иностранных болельщиков не верить информации, очерняющей российский футбол в преддверии чемпионата мира-2018. По её словам, СМИ Великобритании по поручению британских властей запустили медийную кампанию по созданию негативного фона вокруг проведения чемпионата мира в России.

- Со своей стороны в очередной раз призываем иностранных болельщиков не поддаваться пропаганде, пообщаться с любителями футбола, которые регулярно ездят в Россию на матчи, - цитирует RT Захарову.