Мария Вадеева: "Сборная Россиии показала свой максимум на ЧМ-2018"

Центровая сборной России и "Лос-Анджелес Спаркс" Мария Вадеева​ призналась, что следила за чемпионатом мира по футболу. По ее мнению, российские футболисты показали свой максимум, дойдя до 1/4 финала.

- Я внимательно следила за ходом чемпионата мира-2018 и болела за сборную России, - цитируют "Известия" Вадееву. - Они показали свой максимум, попали в топ-8 лучших команд мира. Хотя в них мало кто верил. Мои партнеры по команде футбол практически не смотрели, но интересовались у меня про атмосферу в России, болельщиков, новые стадионы. Всем было интересно, как изменилась наша страна благодаря футбольному празднику.