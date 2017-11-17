Мария Командная: "Линекер уже подписался на меня в Твиттере"

Телеведущая Мария Командная, которая будет вести жеребьевку чемпионата мира 2018 года в России вместе с бывшим нападающим сборной Англии Гари Линекером, отметила, она сразу ответила согласием, когда ей предложили участвовать в церемонии. В то же время она добавила, что пока не знакома с Линекером.

– Когда на вас вышли с предложением?

– На прошлой неделе мне позвонили из Оргкомитета "Россия-2018". Мне сообщили, что моя кандидатура рассматривается. Я сказала, что не подведу.

– Сразу согласились?

– Конечно! Я понимаю, что на мне лежит гигантская ответственность, но это также огромная честь для меня.

Гари Линекер: "Горжусь тем, что буду ведущим жеребьевки самого прекрасного турнира"

– Линекер – неожиданный выбор для соведущего?

– Нет, не думаю.

– Вы с ним знакомы?

– Пока еще нет, но с нетерпением жду нашей встречи! Уже обменялись парой сообщений в Твиттере. Приятно, что Гари тут же подписался на меня.

– Готовы к его "язвительной" манере шутить?

– Я буду отвечать за то, чтобы церемония была "живенькой". Так что считайте, что да, готова!

– Волнение уже чувствуется уже сейчас?

– Конечно, но я попытаюсь с ним справиться.

– Кто для вас идеал ведущего подобных церемоний? На кого будете равняться?

– На Гари, конечно! (Андрей СИЗЯКИН)