Мария Командная: "Линекер уже подписался на меня в Твиттере"

Телеведущая Мария Командная, которая будет вести жеребьевку чемпионата мира 2018 года в России вместе с бывшим нападающим сборной Англии Гари Линекером, отметила, она сразу ответила согласием, когда ей предложили участвовать в церемонии. В то же время она добавила, что пока не знакома с Линекером.
– Когда на вас вышли с предложением?
– На прошлой неделе мне позвонили из Оргкомитета "Россия-2018". Мне сообщили, что моя кандидатура рассматривается. Я сказала, что не подведу.
– Сразу согласились?
– Конечно! Я понимаю, что на мне лежит гигантская ответственность, но это также огромная честь для меня.
Гари Линекер: "Горжусь тем, что буду ведущим жеребьевки самого прекрасного турнира"
– Линекер – неожиданный выбор для соведущего?
– Нет, не думаю.
– Вы с ним знакомы?
– Пока еще нет, но с нетерпением жду нашей встречи! Уже обменялись парой сообщений в Твиттере. Приятно, что Гари тут же подписался на меня.
See you in Moscow. https://t.co/WcUVFuXgIs– Gary Lineker (@GaryLineker) 17 ноября 2017 г.
– Готовы к его "язвительной" манере шутить?
– Я буду отвечать за то, чтобы церемония была "живенькой". Так что считайте, что да, готова!
– Волнение уже чувствуется уже сейчас?
– Конечно, но я попытаюсь с ним справиться.
– Кто для вас идеал ведущего подобных церемоний? На кого будете равняться?
– На Гари, конечно! (Андрей СИЗЯКИН)
Me & @GaryLineker will conduct the Final Draw for @fifaworldcup_ru. So happy and excited! It's such a great honor for me! Thanks @FIFAcom! https://t.co/8XfHJHP6dz– Мария Командная (@komandnaya) 17 ноября 2017 г.
marksan
А это что за дама? И кто её продюссирует?
15:34
баламошка
Линекер уже передёрнул на тебя в твиттере.
15:15
petroff
два сапога пара
15:14