Мариу Фернандес: "Выучил ли я русский? Спасибо! Пожалуйста!"

Защитник сборной России и ЦСКА Мариу Фернандес поделился ощущениями от приближения чемпионата мира. Общался он с прессой через переводчика с португальского.
– Вы знаете, кто такой Виктор Ан?
– Нет.
– Кореец, который получил российский паспорт и выиграл три золотых медали на Олимпиаде. У вас есть планы сотворить нечто подобное?
– Конечно, тоже хочу выиграть золото со сборной России.
– Есть ощущение, что команда уже готова к старту чемпионата?
– У нас отличная команда, плюс есть еще время подготовиться максимально хорошо. Так что надеемся начать турнир удачно.
– Что-то конкретное о сильных и слабых сторонах Саудовской Аравии знаете?
– Тренер еще расскажет нам обо всем подробнее.
– Как вам сборная Бразилии?
– Разумеется, она один из фаворитов чемпионата. Но конкуренция очень большая.
– После травмы Дани Алвеса у сборной явные проблемы на правом фланге обороны. Не жалеете, что выбрали Россию?
– Нет. Тем более кроме великого Дани Алвеса у Бразилии есть Данилу и Фагнер.
– Пребывание в сборной России помогает в изучении русского языка? Может, знаете строчки гимна?
– Я понимаю все больше и больше. Если что, в сборной мне помогают Паулино Гранеро и Денис Черышев.
– Можете сказать хоть что-то по-русски?
– Спасибо! Пожалуйста! (Филипп ПАПЕНКОВ, Ярослав СУСОВ)
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