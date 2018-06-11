Мариу Фернандес: "Выучил ли я русский? Спасибо! Пожалуйста!"

Защитник сборной России и ЦСКА Мариу Фернандес поделился ощущениями от приближения чемпионата мира. Общался он с прессой через переводчика с португальского.

– Вы знаете, кто такой Виктор Ан?

– Нет.

– Кореец, который получил российский паспорт и выиграл три золотых медали на Олимпиаде. У вас есть планы сотворить нечто подобное?

– Конечно, тоже хочу выиграть золото со сборной России.

– Есть ощущение, что команда уже готова к старту чемпионата?

– У нас отличная команда, плюс есть еще время подготовиться максимально хорошо. Так что надеемся начать турнир удачно.

– Что-то конкретное о сильных и слабых сторонах Саудовской Аравии знаете?

– Тренер еще расскажет нам обо всем подробнее.

– Как вам сборная Бразилии?

– Разумеется, она один из фаворитов чемпионата. Но конкуренция очень большая.

– После травмы Дани Алвеса у сборной явные проблемы на правом фланге обороны. Не жалеете, что выбрали Россию?

– Нет. Тем более кроме великого Дани Алвеса у Бразилии есть Данилу и Фагнер.

– Пребывание в сборной России помогает в изучении русского языка? Может, знаете строчки гимна?

– Я понимаю все больше и больше. Если что, в сборной мне помогают Паулино Гранеро и Денис Черышев.

– Можете сказать хоть что-то по-русски?

– Спасибо! Пожалуйста! (Филипп ПАПЕНКОВ, Ярослав СУСОВ)

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