Мариу Фернандес: "Уважаем испанцев, но рассчитываем на победу"

Защитник сборной России Мариу Фернандес после тренировки в Новогорске отметил, что российская команда будет играть матч с Испанией на максимуме возможностей. По его словам, игроки сделаю все, чтобы как можно позже вернуться в свои клубы.

– Замечаете ли прогресс у Головина и может ли матч с Испанией стать для него определяющим в плане карьеры и выбора клуба, в котором он окажется?

– Это большой игрок, у которого впереди больше будущее. А наблюдаю за ним с самого начала. Мы с ним ежедневно видимся в ЦСКА. Конечно, матч с Испанией будет важен для него, но и для всех остальных футболистов тоже.

– Как вы готовитесь к матчу?

– На максимуме возможностей, чтобы вернуться в клубы как можно позже.

– Что вам больше всего нравится в сборной Испании: центр поля, нападение?

– Все линии у них отличные и нельзя выделить какое-то слабое. Эта сборная сильна на каждой позиции, но мы все равно будем рассчитывать на победу.

– Аргентина едва не вылетела из турнира, а Германия не вышла из группы. Доказывает ли это, что на чемпионате все возможно?

– Мы рассчитываем, что сможем победить Испанию. За нас будет вся страна. Те примеры, которые вы привели, показывают, что непобедимых нет. Были трудности у Германии, Аргентины. Мы уважаем соперника, но рассчитываем на победу. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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