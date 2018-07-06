Мариу Фернандес: "Смотрю всех, а не только Бразилию"

Защитник сборной России Мариу Фернандес на предматчевой пресс-конференции перед четвертьфиналом ЧМ-2018 с хорватами заявил, что следит не только за сборной Бразилии, откуда он родом.

- Мы следим за всеми играми, - отметил Фернандес. - Я смотрю не только Бразилию, но и все команды. Нам нравится смотреть футбол. И мы должны быть хорошо информированы, быть во всеоружии. И, конечно, я буду матч с Бельгией смотреть. (Игорь РАБИНЕР)

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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