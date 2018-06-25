Мариу Фернандес рассказал об успехах в изучении русского языка

Защитник Мариу Фернандес сказал, что на чемпионате мира-2018 в сборной России все бьются друг за друга. Также бразилец с российским паспортом, на клубном уровне выступающий за ЦСКА, отметил, что быстро нашел взаимопонимание на поле с полузащитником "Спартака" Александром Самедовым.

– Как ваши успехи с русским языком?

– Мне кажется, в последнее время я добился довольно серьезного прогресса, – цитируют "Известия" Мариу Фернандеса. – Я практически все понимаю, могу говорить какие-то простые вещи, но пока не готов давать интервью на русском. Дайте мне еще немного времени (улыбается).

– Перед ЧМ-2018 тренер наигрывал на правом фланге вас и Игоря Смольникова, но в решающих матчах сделал выбор в вашу пользу...

– Я не могу комментировать такие вещи. Могу лишь сказать, что Игорь – очень сильный футболист. Такая конкуренция идет мне только на пользу.

– В первых двух матчах вы показали отличную взаимозаменяемость с Александром Самедовым. Легко играть на фланге с полузащитником "Спартака"?

– Да, мы быстро нашли общий язык на поле, здорово страхуем друг друга. Саша – отличный партнер и человек. Да и в целом могу сказать, что в сборной сложился такой коллектив, где все бьются друг за друга и пытаются отработать за себя и за своего партнера. Это очень важно.

Напомним, сборная России в двух первых турах ЧМ-2018 обыграла Саудовскую Аравию (5:0) и Египет (3:1), досрочно гарантировав себе выход в 1/8 финала мирового первенства. Сегодня, 25 июня, она в Самаре сыграет с Уругваем за первое место в группе A. Для этого команде Станислава Черчесова достаточно не проиграть.

Уругвай – Россия: чемпионат мира по футболу, 25 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 17.00 (время московское)

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