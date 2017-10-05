Мариу Фернандес: "Обещаю выучить гимн России к чемпионату мира-2018"

Защитник ЦСКА и сборной России Мариу Фернандес пообещал выучить слова гимна России к чемпионату мира 2018 года. Он также добавил, что не будет петь гимн Бразилии.

Напомним, 27-летний бразилец получил российское гражданство в июле 2016 года и был в списке игроков на Кубок конфедераций, но из-за травмы не попал на турнир.

– Представим ситуацию: на чемпионате мира Россия попадет на Бразилию. Во время исполнения бразильского гимна сможете сдержать себя и не спеть его?

– Ха-ха. Ну и вопрос. Я заклею рот скотчем (смеется), – приводит "Российская газета" слова Фернандеса. – А если серьезно, то, конечно, я буду молчать.

– А слова российского гимна знаете?

– Нет. Но к чемпионату мира обещаю выучить его.