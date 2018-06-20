Мариу Фернандес: "Нам не нужно выбирать между Испанией и Португалией"

Защитник сборной России Мариу Фернандес после матча чемпионата мира-2018 с Египтом (3:1) признался, что рад голевой передаче. Также он добавил, что в 1/8 финала турнира россиянам предстоит сложная игра, несмотря на то, кто станет соперником.

– Здорово, что мне удалось помочь сборной России. Теперь я действительно счастлив. Нас все поздравляют, весь мир! Мы проделали серьезную командную работу, – отметил Фернандес.

– Вы ведь пробовались в сборной Бразилии. Когда-то не подошли, а сейчас "селесао" не хватает правого латераля…

– Я не согласен с вами. Я смотрел матч Бразилия – Швейцария и считаю, что игравший на правом фланге Данило выступил просто отлично. Позиция правого защитника – точно не проблемная для бразильцев. Он один из лучших на своей позиции, на него можно рассчитывать.

– Испания или Португалия? С кем бы вы хотели сыграть в 1/8 финала?

– Нам не нужно выбирать. Кто бы нам ни выпал, это будет сложный матч. Простых на чемпионате мира не бывает. У каждого из участников чемпионата мира такой высокий уровень, что выбирать себе соперника попроще совершенно не приходится. (Игорь НОВИКОВ)

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