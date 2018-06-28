Мариу Фернандес: "Мы должны уважать Испанию, как бы у нее ни складывалось"

Защитник сборной России Мариу Фернандес после тренировки в Новогорске отметил, что к игре 1/8 финала чемпионата мира-2018 команда подходит во всеоружии.

– Что думаете о предстоящем матче с испанцами?

– Против Испании ничего не изменится. Мы хорошо играем, несмотря на поражение от Уругвая 0:3. Мы рассчитываем и дальше показывать хорошую игру.

– Вы не считаете, что Испания является одной из слабых команд в своей группе?

– В этой сборной отличные футболисты, и ее нужно уважать всегда, как бы у нее ни складывалось.

– Физически ваша команда чувствует себя достаточно хорошо?

– У нас была отличная подготовка. Сначала мы занимались в Австрии, потом продолжили работу в Москве. К матчу с Испанией мы подходим во всеоружии. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 17.00 (время московское)