Мариу Фернандес: "Играл с Дугласом Костой, но здесь не общаемся"

Защитник сборной России Мариу Фернандес - о друзьях в бразильской национальной команде.

- Есть ли у вас друзья в сборной Бразилии? Обсуждаете ли вы с ними чемпионат мира?

- Да, знаю несколько человек. С Дугласом Костой даже играл. Но здесь мы не общаемся. (Игорь РАБИНЕР)

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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