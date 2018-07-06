Мариу Фернандес: "Играл с Дугласом Костой, но здесь не общаемся"

Защитник сборной России Мариу Фернандес - о друзьях в бразильской национальной команде.
- Есть ли у вас друзья в сборной Бразилии? Обсуждаете ли вы с ними чемпионат мира?
- Да, знаю несколько человек. С Дугласом Костой даже играл. Но здесь мы не общаемся. (Игорь РАБИНЕР)
Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)
Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.
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Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/