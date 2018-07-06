14:40 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Мариу Фернандес: "Играл с Дугласом Костой, но здесь не общаемся"


Защитник сборной России Мариу Фернандес - о друзьях в бразильской национальной команде.

- Есть ли у вас друзья в сборной Бразилии? Обсуждаете ли вы с ними чемпионат мира?

- Да, знаю несколько человек. С Дугласом Костой даже играл. Но здесь мы не общаемся. (Игорь РАБИНЕР)

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/

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