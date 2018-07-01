Мариу Фернандес: "Это лучшее время в моей карьере"

Защитник сборной России Мариу Фернандес после победы над Испанией (1:1, по пен. 4:3) в матче 1/8 финала чемпионата мира заявил, что переживает лучшее время в своей футбольной жизни.

- Никто не верил, что мы способны это сделать. Но мы движемся шаг за шагом! Наша команда заслуживает многого. Мы - единый коллектив. Все помогаем друг другу. Все - друзья. Ни у кого из нас нет тщеславия, все бьемся ради одной цели.

Мы очень рады, Мы знали, что будет трудно, но при поддержке болельщиков смогли это сделать. Никто из футболистов не играл плохо сегодня. Вы не можете победить Испанию, если не играете хорошо. Пенальти? Мы их не тренировали. После дополнительного времени решили, что бить будет тот, кто меньше устал и более уверен в себе. Я давно играю с Акинфеевым. Он один из лучших в России. Да и в мире!

Это лучшее время в моей футбольной жизни. Добраться до четвертьфинала с командой, которой пророчили невыход из группы – это круто! (Михаил ГОНЧАРОВ)