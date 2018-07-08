Мариу Фернандес благодарен господу, что тот привез его в Россию

Натурализованный бразильский защитник Мариу Фернандес заявил, что горд выступать за сборную России.



- Я благодарю Россию!, - написал Фернандес в Инстаграме. - Благодарю за честь защищать ее цвета в составе сборной. Я действительно очень счастлив в России.



Благодарю всех за поддержку, благодарю моих друзей за помощь. Благодарю господа за то, что он привел меня в Россию. Спасибо, господь! Спасибо, Россия!



На чемпионате мира-2018 Россия в четвертьфинале проиграла Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти). 27-летний Фернандес провел 5 матчей на турнире, отметившись одним голом и одной результативной передачей.



Напомним, бразилец Фернандес получил российское гражданство 13 июля 2016 года.

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