18:52 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Мариу Фернандес благодарен господу, что тот привез его в Россию

Мариу ФЕРНАНДЕС. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Мариу ФЕРНАНДЕС. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Натурализованный бразильский защитник Мариу Фернандес заявил, что горд выступать за сборную России.

- Я благодарю Россию!, - написал Фернандес в Инстаграме. -  Благодарю за честь защищать ее цвета в составе сборной. Я действительно очень счастлив в России.

Благодарю всех за поддержку, благодарю моих друзей за помощь. Благодарю господа за то, что он привел меня в Россию. Спасибо, господь! Спасибо, Россия!

На чемпионате мира-2018 Россия в четвертьфинале проиграла Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти). 27-летний Фернандес провел 5 матчей на турнире, отметившись одним голом и одной результативной передачей.

Напомним, бразилец Фернандес получил российское гражданство 13 июля 2016 года.

Мариу Фернандес говорит по-русски! 
Мариу Фернандес топ! Бразилия, кусай локти //
"Некоторые считают его предателем. Они не знают, через что он прошел". Интервью брата Фернандеса //
Брат: "Фернандес говорит, что переезд в Россию - это его лучшее решение. Он нашел свое место в мире"

Дополнительная информация

https://www.instagram.com/p/Bk-V2exFXQI/?taken-by=mario.fernandes02

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