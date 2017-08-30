Марио Пашалич: "У сборной Хорватии лучшая линия полузащиты в Европе"

Полузащитник "Спартака" и сборной Хорватии Марио Пашалич отметил, что у него остались самые положительные впечатления от пребывания в составе красно-белых. Он также добавил, что если национальная команда подготовится на 100 процентов, у нее не будет проблем с тем, чтобы победить Косово (2 сентября) и Турцию (5 сентября) в матчах отборочного турнира чемпионата мира-2018.

– Первые впечатления от пребывания в "Спартаке" самые положительные, и я рад, что сразу начал играть, – приводит пресс-служба сборной Хорватии слова Пашалича. – Единственное, расстроили результаты дерби. Но мы постараемся не терять позитивный настрой и вернуться к прошлогодней форме. Не могу дождаться, когда мы начнем выступать в Лиге чемпионов.

Я рад быть в сборной. Мы все знаем, что в нашей команде есть громкие имена. Возможно, у нас лучшая линия полузащиты в Европе. Сейчас я много тренируюсь, и тренер решит, достоин ли я войти в стартовый состав команды. Если мы подготовимся на 100 процентов, не думаю, что возникнут какие-то проблемы. Матч с Турцией будет сложным, но сначала нам нужно сфокусироваться на встрече с Косово.