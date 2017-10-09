Марио Кемпес: "Лишь фанаты Марадоны не хотят выхода Аргентины на чемпионат мира"

Бывший нападающий сборной Аргентины Марио Кемпес уверен в том, что невыход национальной команды на чемпионат мира-2018 станет катастрофой. Он предположил, что только лишь ярые болельщики Диего Марадоны не хотят, чтобы аргентинцы вышли на ЧМ-2018 в России.

– Отсутствие Аргентины и Месси на чемпионате мира станет катастрофой, – приводит AS слова Кемпеса. – Только если фанаты Марадоны не хотят этого. В случае победы на турнире у них не будет повода говорить, что их кумир лучше Лионеля, потому что был чемпионом мира.