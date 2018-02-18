Марио Гомес надеется попасть на ЧМ-2018

Нападающий "Штутгарта" Марио Гомес надеется попасть в сборную Германии и поехать на чемпионат мира-2018. 32-летний форвард, на протяжении всей карьеры страдающий от травм, последний раз играл за национальную команду 4 сентября в отборочном турнире ЧМ-2018 против Норвегии (6:0) и отметился голом.

- Лев знает, что я могу помочь Германии в качестве джокера, - цитирует Welt Гомеса. - Он может рассчитывать на меня. Я умею выбирать позицию, тренер знает, что я здоров и уверен в себе на 100 процентов.

Всего на счету Гомеса 71 матч и 31 мяч в составе сборной Германии. Действующие чемпионы мира на групповом турнире встретятся с Мексикой (17 июня, "Лужники"), Швецией (23 июня, "Фишт") и Кореей (27 июня, "Казань Арена").