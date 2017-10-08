Марек Хамшик: "Словакия по-прежнему надеется на попадание в "стыки"

Капитан сборной Словакии Марек Хамшик выразил надежду, что его команда сможет попасть вчисло участников стыковых матчей за право участия в финальной стадии ЧМ-2018. Сегодня словаки победили Мальту и обошли Шотландию в борьбе за второе место в группе.

- У нас все еще есть шансы на успех, так что мы продолжаем надеяться, - цитирует Reuters Хамшика. - Мы заслужили победу. Сейчас не все в наших руках, так что будем держать кулаки.

Словаки могут не войти в число восьми участников "стыков". Если в завтрашних поединках Украина сыграет вничью с Хорватией или Уэльс - с Ирландией, то Словакия в сводной таблице вторых мест войдет в восьмерку. В случае победы одной из команд в обоих поединках у словаков будут худшие показатели.