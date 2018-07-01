Marca - перед матчем Россия - Испания: Газинский - трактор, Дзюба - башня

Испанское издание Marca в преддверии матча 1/8 финала чемпионата мира Россия - Испания сделало краткое описание 11 игроков предполагаемого стартового состава российской команды.

Marca дала следующие характеристики:

Игорь Акинфеев - далек от своего уровня, но в России он номер один;



Марио Фернандес - похож на Маркоса Алонсо... на правом фланге;



Илья Кутепов - мощный центральный защитник, хорошо играет на втором этаже;



Сергей Игнашевич - вернулся в сборную в 38 лет из-за травм двух других защитников;



Юрий Жирков - все еще как будто носит перчатку на левой ноге;



Юрий Газинский - "трактор", забивший первый гол чемпионата мира;



Роман Зобнин - в числе главных открытий на сегодняшний день;



Александр Самедов - заводит команду на трех четвертей поля в атаке;



Александр Головин - травма Дзагоева помогла ему ярко засиять на небосклоне;

Все о чемпионате мира по футболу-2018

Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 17.00 (время московское)



Денис Черышев - главный бомбардир, который начал чемпионат мира на скамейке запасных;



Артем Дзюба - "башня", на которой держится вертикальный футбол Черчесова.